Euro traz vantagens à venda de carros europeus Os preços dos carros da BMW estão congelados há dez meses. Os da Kia Motors tiveram dois reajustes em 15 dias, e um terceiro está para sair. A mágica que diferencia a estratégia de preços das duas importadoras de veículos é a moeda. A primeira tem matriz na Alemanha e faz seus negócios em euro. A segunda, de origem coreana, opera em dólar. Neste ano, o placar de desvalorização do real, ante as duas moedas que lideram as transações da balança de importação brasileira, é de 6,4% de vantagem para o euro. A desvalorização do real em relação ao euro foi de 19,74% neste ano. Em relação ao dólar, a queda chega a 26,15%. As montadoras com matrizes na Europa trazem de lá autopeças para a produção e acumulam benefícios sobre as concorrentes que importam dos Estados Unidos ou de outros países que utilizam o dólar nos contratos. Uma substituição de fornecedor ou de moeda para os contratos é uma decisão lenta, mas pode ser uma alternativa para quem tem boa parte das compras externas em dólar, diz o diretor da consultoria Rosemberg & Associados, José Augusto Savasini. "O sinal também é positivo para as empresas aumentarem o índice de nacionalização dos carros", diz. É nesse caminho que trilha a World Wide Purchasing do Brasil, holding formada pela General Motors e a Fiat para atuar na área de compras. Embora envolva a maior montadora dos Estados Unidos, é da Europa, sede da coligada Fiat, que vem a maior parte dos componentes importados pela empresa. Executivos da empresa reconhecem a vantagem das operações em euro, enquanto a moeda européia estiver subvalorizada. Segundo o diretor de compras do grupo francês PSA Peugeot Citroën, Laorent Remond, tudo o que o grupo precisa importar vem da Alemanha, França, Itália e Espanha. Ele lembra que o real também teve desvalorização frente ao euro, mas em proporção inferior em comparação ao dólar. Ele acha, entretanto, que a diferença deve diminuir nos próximos meses. Enquanto isso não ocorre, a BMW desfruta dessa condição. Os carros da marca, cotados em real desde o ano passado, não têm reajustes de preços desde outubro. O presidente da empresa no Brasil, André Carioba, calcula uma vantagem de 5% a 10% sobre os concorrentes que fazem operações em dólar, mas lembra que a desvalorização do real frente ao euro também eleva os custos. "Talvez não será possível manter a tabela congelada por muito tempo", avisa. Com essa política, a BMW ampliou as vendas no varejo em 52% na comparação do acumulado de janeiro a julho com igual período do ano passado. Foram vendidos 1.131 carros de luxo, a preços que variam de R$ 89,9 mil a R$ 490 mil. No atacado, o crescimento foi de 65%, com 1.185 unidades vendidas. A empresa informou que, no acumulado do ano, ultrapassou a tradicional líder desse segmento, a Mercedes-Benz. Já a coreana Kia Motors anunciou três reajustes de preços em julho. O primeiro no dia 11 e o segundo no dia 17, na faixa de 1,5% a 2%. Outro aumento de 3% estava previsto para o dia 23, mas a direção do grupo no Brasil conseguiu convencer a matriz de que os produtos perderiam competitividade e a medida foi temporariamente suspensa. Segundo a empresa, há modelos que já estão no prejuízo por conta da alta do dólar. O Carens, por exemplo, está sendo vendido a R$ 43,8 mil, mas o preço oficial deveria estar em R$ 52 mil. De janeiro a julho, a marca vendeu 8 mil veículos, 2,8% a menos que em 2000. A Volkswagen, maior montadora do País, recebe 70% das importações da Alemanha e da Espanha, de onde traz peças, matéria-prima e carros prontos. Outros 15% vêm do México, 8% da Argentina e o restante de vários países. A empresa calcula que, no primeiro semestre, a desvalorização do real em relação ao euro foi de cerca de 10% e, em relação do dólar, de cerca de 25%. "Com base nesses valores fica claro que o impacto sobre nossas importações em euro é menor do que sobre as compras em dólar", afirma um porta-voz do grupo. Como 25% das peças importadas são faturadas em dólar, a Volks afirma que os custos de produção estão aumentando. Lembra ainda que muitos componentes adquiridos no País em real sofrem o impacto da alta do dólar porque a matéria-prima e as peças utilizadas pelos fornecedores brasileiros têm vínculo com o dólar. O mesmo pensa o diretor da Renault, Guilherme Athia. "O componente maior de custo são as peças integradas aqui pelos fornecedores, que são cotadas em dólar." O presidente do Sindicato Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Sindipeças), Paulo Butori, confirma que o setor importa muita matéria-prima a preços internacionais. "A alta do dólar prejudica mais diretamente o setor de autopeças - que não consegue repassar os custos - do que as montadoras, que podem trazer muita coisa em euro."