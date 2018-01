Eurogrupo escolhe novo conselheiro executivo do BCE Os ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo) escolheram, por unanimidade, o vice-presidente do Bundesbank (Banco Central da Alemanha), Jürgen Stark, para substituir o também alemão Otmar Issing no conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE). Issing, que ocupa o cargo de economista-chefe do BCE, deixará a instituição em 31 de maio, após oito anos de mandato. Stark foi secretário de Estado de Finanças e conselheiro econômico do chanceler alemão Helmut Kohl antes de chegar à vice-presidência do banco emissor alemão. Questionado sobre a tradição de que Alemanha, França, Espanha e Itália têm garantido seus lugares entre os seis assentos do comitê executivo do BCE, Juncker se limitou a afirmar que não se pode tirar essa conclusão.