Europa aprova plano da GM de comprar ativos da Delphi

Os credores da Delphi vão ganhar o controle dos ativos da Delphi que não forem vendidos para a GM, que agora é majoritariamente controlada pelo governo dos EUA. De acordo com o plano, a GM vai adquirir as operações de sistemas de direção da Delphi em Saginaw, no Michigan (EUA), além de quatro fábricas em Nova York, Michigan e Indiana. Os demais ativos irão para credores. As informações são da Dow Jones.