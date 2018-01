Europa conclui lista de sanções contra EUA A Comissão Européia enviou hoje aos países membros uma lista com 1.800 produtos norte-americanos, que poderão sofrer sanções à importação caso os EUA não modifiquem a lei que dá vantagens fiscais a seus exportadores, condenada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A movimentação acontece às vésperas da viagem do comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, aos Estados Unidos, quando ele estará, na próxima segunda-feira, com o presidente da comissão da Câmara norte-americana responsável pela modificação do projeto de reforma das ajudas fiscais, Willian Thomas. O conteúdo da lista, que ainda deve ser ratificado pelos países membros, acabou não sendo divulgado como havia declarado Arancha Gonzalez, porta-voz de Lamy. Fontes européias afirmaram que existe um acordo entre os países membros para que o conteúdo da lista não fosse de conhecimento público, evitando assim expectativas nos diversos setores internos, como aconteceu com a lista preliminar de setembro. Bruxelas já havia submetido uma lista de 2.800 produtos aos países membros, que iam das motos Harley-Davidson até o suco de laranja Tropicana, mas representava um valor total três vezes superior ao autorizado pela OMC, de US$ 4 bilhões, montante sem precedente dentro dos conflitos internacionais. Era exatamente um "exercício para que os países membros tivessem margem de manobra para fazer seus comentários", explicou Gonzalez, limitando-se apenas a dizer que foram cortados produtos dos setores têxteis, máquinas e equipamentos, agrícolas e couro manufaturado. O envio da lista aos países membros não significa que as sanções sejam aplicadas, esclarece Gonzalez. Mais uma vez, assim como fez em setembro, ao que parece, Bruxelas usa o artifício da lista retaliatória como objeto de pressão. O objetivo é esperar que a iniciativa pressione o processo da modificação do sistema "Foreign Sales Corporation (FSC)", conhecido como o regime de ajudas fiscais aos exportadores, em trâmite no Congresso norte-americano. "O objetivo da UE é o de obter a revogação deste regulamento que não está conforme às regras da OMC", indicou Lamy em um comunicado hoje, acrescentando que a "proposta feita pelo presidente norte-americano, George W. Bush, de pedir a anulação" desta lei "durante a apresentação do orçamento de 2004, foi um sinal encorajador".