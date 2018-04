Europa continuará refém da importação

A União Europeia continuará altamente dependente do petróleo importado nos próximos anos, mesmo com a implantação de políticas para o aumento do uso de fontes alternativas de energia, afirmou hoje o chefe de Política Energética da Comissão Europeia, Jean-Arnold Vinois. Segundo ele, em 2020, o óleo vindo de fora ainda representará 90% do total usado no bloco, praticamente a mesma fatia da atualidade. O petróleo importado responde por um terço da necessidade de energia europeia. "Por isso é preciso promover a produção doméstica de energia", afirmou durante o 20º World Oil Forum, promovido em Londres.