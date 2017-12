Europa disposta a eliminar subsídios, diz Pascal Lamy O comissário de Comércio da União Européia (UE), Pascal Lamy, disse nesta sexta-feira que a Europa está disposta a eliminar subsídios à exportação para produtos agrícolas de interesse dos países em desenvolvimento. "Não só nós, europeus, como o G-20 queremos avançar nessas negociações, mas também estamos prontos a mostrar flexibilidade, que é, claro, necessária", disse Lamy em entrevista à imprensa depois do encontro do G-20, no Itamaraty. "Isso porque, se começarmos exatamente do ponto onde estávamos, não vai funcionar." "O que ele disse sobre subsídios à exportação foi muito positivo", disse o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ele acrescentou que considera importante, como fato positivo do encontro com o comissário europeu, a idéia do paralelismo nas negociações. Segundo ele, as posições apresentadas pelos negociadores até agora "implicam num certo paralelismo entre o que um faz e o outro faz". Ele ressalvou, porém, que isso pode ser visto de maneira positiva ou negativa. "O que senti do comissário Lamy é que ele quer ver isso de maneira positiva. Por exemplo, em vez de utilizar negativamente o fato de que os Estados Unidos mantêm certos programas de apoio à exportação para não eliminar os seus subsídios, usar isso positivamente para pressionar os EUA a fazer a mesma coisa que a União Européia está dizendo que está disposta a fazer", disse Amorim.