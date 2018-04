Europa disposta a negociar compensações por tarifa do aço A União Européia (UE) está disposta a negociar compensações comerciais com o Brasil, em decorrência dos prejuízos causados pelas barreiras européias ao aço nacional. "Estamos abertos para dialogar sobre compensações. Trata-se de um instrumento previsto nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)", afirmou ao Estado o embaixador da UE em Genebra, Carlos Trojan. No mês passado, Bruxelas impôs uma sobretaxa de até 24,5% sobre a importação de aço. Os europeus alegam que estabeleceram a salvaguarda para evitar que o mercado europeu fosse invadido pela aço excedente no comércio internacional. Na avaliação da UE, depois que os Estados Unidos colocaram uma sobretaxa de 30% à importação de produtos siderúrgicos de todo o mundo, existiria a possibilidade de que o aço que não conseguisse entrar no mercado norte-americano fosse desviado para a Europa. "Todos sabem que nossa barreira foi uma reação ao que ocorreu nos Estados Unidos, e aplicamos a tarifa como uma forma de garantir que o comércio de aço no mundo permanecesse justo", explicou um assessor jurídico da UE. Mas nem todos são da mesma opinião. "Muitos crimes já foram cometidos em nome do comércio justo", afirmou o ex-presidente do México, Ernesto Zedillo, na OMC. Ele alerta ainda que essa justificativa pode ser mais uma forma de legitimar o protecionismo. No caso do Brasil, as barreiras européias devem gerar um prejuízo de US$ 60 milhões por ano. Uma das saídas para a disputa seria a negociação de concessões tarifárias por parte dos europeus. "Nós mesmos já pedimos isso aos norte-americanos", reconheceu Trojan, em referência ao pedido de compensações feita por Bruxelas depois que Washington estabeleceu suas barreiras. O tema será tratado na reunião entre diplomatas brasileiros e europeus, na próxima sexta-feira, em Genebra. Outra possibilidade para o País é simplesmente tentar convencer Bruxelas de que a importação do produto brasileiro não causa dano à indústria européia e que, portanto, não necessitaria ser alvo de uma sobretaxa. A medida européia é de caráter provisório e, nos próximos meses, diplomatas da UE realizarão estudos sobre o impacto da importação de cada país.