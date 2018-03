Europa e América Latina põem o social na agenda Os ministros do Grupo do Rio e da União Européia (UE) decidiram hoje, em Atenas, que temas sociais, como redução de pobreza e empregos, passarão a ser o centro da agenda nas relações entre os dois continentes. A mudança promovida nas relações entre a América Latina e a UE foi em parte resultado de uma gestão do governo do Brasil, que passou a incluir as preocupações sociais em seu discurso diplomático. O resultado da iniciativa brasileira foi a promessa feita pela União Européia de que dará, nos próximos meses, US$ 30 milhões para ajudar a preparar políticas sociais nos países latino-americanos. Além disso, ficou decidido que a Cúpula de presidentes da Europa e da América Latina, que ocorre em 2004 no México, servirá para consolidar o tema social na agenda. Em discurso aos ministros europeus, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim pediu que a comunidade internacional dê "prioridade máxima" aos projetos sociais. Ele defendeu que sejam tomadas iniciativas internacionais para reduzir as desigualdades sociais entre as populações. "Os aspectos sociais não podem ficar de fora das iniciativas e políticas que venham a ser adotadas", afirmou. O comissário de Relações Exteriores de UE, Chris Patten, anunciou ainda que o bloco vai promover uma reunião com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para debater como poderá ocorrer a troca de experiências em políticas sociais entre as duas regiões. Patten afirmou que, apesar dos avanços na América Laitna em termos de democracia e estabilidade econômica, a pobreza continuou crescendo na região durante a década de 90. A dimensão social na política externa não ficará limitada às negociações com a Europa. A atuação do Brasil nas negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) também deve indicar uma mudança na postura internacional do País. O Itamaraty promete pedir que temas como redução da pobreza façam parte da agenda do novo bloco.