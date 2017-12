Europa e Mercosul não avançam sobre acordo agrícola Depois de quatro dias de negociações, representantes da União Européia (UE) e do Mercosul não conseguiram avançar na discussão de regras para a agricultura com o objetivo de fechar um acordo de livre comércio entre os dois blocos. No entanto, avaliaram que o maior ganho da rodada foi a própria retomada do processo de negociação, que estava parado desde junho. A avaliação foi anunciada pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Guillermo Valles, na condição de presidente do Mercosul, e do diretor geral adjunto de Relações Exteriores da UE, Hervé Jouanjean.