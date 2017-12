Europa já preparava ajuda humanitária à Grécia

GENEBRA - Num dos armazéns do aeroporto de Frankfurt, um carregamento foi reservado nos últimos dias para ser enviado para Atenas, caso fosse necessário. Tratava-se de remédios e itens de primeiras necessidades, organizados pela Cruz Vermelha alemã. Pela Europa, líderes e entidades respiraram aliviados diante do acordo anunciado ontem. Mas a realidade é que tudo já estava preparado para um resgate humanitário do país, caso a Grécia tivesse de sair da zona do euro.

Na semana passada, o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Junker, já havia confessado que o plano existia. "Não quero que a Grécia saia da zona do euro. Mas temos todos os cenários preparados, inclusive a da saída (da moeda única). E temos um plano detalhado de como seria essa saída, inclusive com ajuda humanitária", disse.

Uma das entidades que se organizava para agir era a Cruz Vermelha. "Estamos prontos", declarou o porta-voz da entidade Dieter Schutz, que insiste que a crise "não terminou". "Aposentados, os pobres, os doentes e refugiados têm sido os mais afetados. Existem problemas com o abastecimento de remédios", contou.

Tradicionalmente, a UE fala em ajuda humanitária em países atingidos por guerras ou desastres naturais. No caso da Grécia, a crise social atinge proporções inéditas para um país europeu em tempos de paz.

Nos últimos meses, abrigos sociais que tradicionalmente recebiam apenas estrangeiros começaram a ver filas de gregos para receber alimentos.

Estudos realizados por bancos, porém, apontam que a economia grega começa a dar sinais equivalente a de um país em guerra. Segundo um levantamento do Royal Bank of Scotland, a queda do PIB grego desde 2010 é "um dos maiores em uma economia avançada desde 1870".

A maioria dos outros casos, como da Alemanha, Itália ou Espanha na primeira metade do século 20, era resultados de conflitos militares. Em cinco anos, a Grécia perdeu 25% de seu PIB.

Para o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, o bloco deveria considerar essa ajuda, mesmo que a crise política possa ter sido superada. "A Europa precisa debater com urgência esse aspecto", defendeu.

No total, 800 mil gregos estariam hoje sem cobertura médica no país, 500 mil pessoas não teriam como pagar suas dívidas e, segundo o governo, 300 mil ingressaram com pedidos oficiais por ajuda alimentar do Estado.

Um abrigo para pessoas sem-teto em Atenas recebeu desde janeiro 43 mil gregos, buscando um lugar para dormir. Segundo a entidade fundada por George Soros, SolidarityNow, 20 mil pessoas foram atendidas pela organização desde o início do ano. De acordo com os Médicos Sem Fronteira, metade das pessoas que a organização atende hoje na Grécia são cidadãos locais. Há 15 anos, a entidade se dedicava apenas a dar assistência às vítimas da Aids.

Mesmo alguns dos países mais pobres da Europa, como a Bulgária, também já indicaram que estão dispostos a ajudar. "Estamos dispostos a enviar comida e remédios", disse Boyko Borissov, primeiro-ministro búlgaro. Para ele, a população não pode sofrer com "falência política". "Se eles não têm comida, gasolina ou remédios, isso é uma crise humanitária", disse.