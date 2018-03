Europa não acredita em guerra comercial com os EUA Os contenciosos diplomáticos entre a França e os EUA sobre o Iraque não podem se transformar em enfrentamentos econômicos ou ameaças de sanções comerciais entre a União Européia (UE) e os Estados Unidos, disse nesta segunda-feira o comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, em entrevista exclusiva à Agência Estado. Para ele, uma guerra comercial não seria do interesse de nenhum dos dois países. O comissário destacou a importância das negociações comerciais comunitárias com outros blocos econômicos, como o Mercosul, como forma de assegurar o equilíbrio do sistema de comércio mundial em momentos geopolíticos conturbados. Lamy terá um encontro esta semana com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em Vouliarmeni, na Grécia, aproveitando a ocasião da reunião ministerial do Grupo do Rio e Mercosul/UE. "Nesses momentos de tensão geopolítica, é mais importante do que nunca assegurarmos que o sistema de comércio mundial ofereça segurança e estabilidade", disse. Anedota Ele informou que o intercâmbio comercial entre a UE e os EUA é de US$ 1 bilhão por dia e as empresas européias estabelecidas nos EUA empregam em torno de sete milhões de norte-americanos. "Isto significa que ambas as economias são enormemente interdependentes", disse. Para ele, o crescente boicote de produtos franceses nos EUA têm "caráter meramente de anedota". O comissário disse que em matéria de comércio exterior a UE fala em "uma só voz": trata-se de uma política comunitária. No caso da política exterior, segundo ele, os países membros reivindicam soberania, apesar dos esforços para reforçar uma política externa e de defesa comum. Lamy diz que tem mantido contatos diretos com a indústria européia nos EUA e na UE, nos quais não existe movimento generalizado para obstruir o comércio bilateral. "Em todo caso, a Organização Mundial do Comércio (OMC) tem regras de jogo claras, que impedem os países de tomarem ações unilateriais", afirmou. Sobre uma possível tentação norte-americana ou francesa de frear as negociações multilateriais na OMC, Lamy responde que os trabalhos técnicos, em Genebra, não se ressentiram até agora das dificuldades geopolíticas. "Os EUA são um país com uma grande respiração comercial com o resto do mundo e têm, portanto, interesse na existência de um sistema multilateral forte, com regras fortes e transparentes", afirmou Lamy. Os impasses nas diversas frentes das negociações multilaterias, agricultura e proteção intelectual (patentes de remédio), por exemplo, já existiam independentemente do impasse iraquiano. Mercosul Sobre a reunião ministerial do Grupo do Rio, o comissário de comércio disse que a intenção é "dar um impulso político ao processo de negociação, para que ambos os blocos possam instruir seus negociadores para a próxima rodada, que acontecerá no segundo semestre". As negociações com o Mercosul não devem ser influenciadas pela guerra no Iraque, afirmou Lamy, lembrando que o andamento dos trabalhos na semana passada, em Bruxelas, cumpriu o programa estabelecido no Rio de Janeiro, em agosto de 2002. Entretanto, um negociador brasileiro disse à Agência Estado, na semana passada, que com a guerra é natural que haja cautela nas ambições comerciais dos parceiros. "Os bombardeios da força anglo-americana não influenciaram no ritmo das negociações, mas eram uma nuvem pairando sobre a cabeça de cada negociador", disse o brasileiro. Veja o especial :