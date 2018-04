Europa propõe regras para baixar risco dos bancos A Comissão Europeia (CE) propôs novas regras para reduzir os riscos dos complexos produtos financeiros para os bancos, assim como novas restrições às políticas de remuneração dos executivos, que encorajam tomada excessiva de risco. Pelas regras, será exigido um capital extraordinário dos bancos com ativos securitizados em seus livros, para enfrentar perdas. Esses produtos, que incluem ativos lastreados por hipotecas, estão entre as principais causas da crise financeira. Autoridades da União Europeia (UE) têm defendido novas regras para o mercado financeiro desde o início da crise global. Em reunião na semana passada, em Bruxelas, os ministros das Finanças da UE pediram a implementação de novos padrões de capital para os bancos. A UE deve levar a questão à Cúpula do G-20, em setembro,em Pittsburgh (EUA). Uma porta-voz da Federação Bancária Europeia disse que os princípios para as remunerações de executivos são aceitáveis, mas advertiu que os supervisores bancários não deveriam determinar o nível e o tipo de remuneração que os executivos devam receber.