Europa quer investigar importações de têxteis da China A Comissão Européia recomendou nesta sexta-feira a abertura de um inquérito para averiguar se as importações de produtos têxteis da China estão prejudicando o mercado europeu. A idéia é impor cotas a essas importações, caso a investigação indique haver danos ao mercado local. A investigação, que ainda tem que ser aprovada pelos ministros da UE e pode levar três meses, não significa que as quotas serão reintroduzidas, segundo a agência Dow Jones. A medida é uma resposta às reclamações da indústria têxtil européia quanto ao aumento das compras de produtos chineses depois do fim do sistema internacional de cotas, em 1.º de janeiro deste ano. A china informa ter aumentado suas exportações em 73% em dólares para a UE no primeiro bimestre, ante o mesmo período de 2004. As vendas de roupas de malha aumentaram 97% no mesmo período. Iuan O economista-chefe do Banco Mundial para a China, Bert Hofman, disse nesta sexta-feira que o Bird apóia o plano do governo chinês de introduzir gradualmente uma taxa de câmbio mais flexível para sua moeda, o iuan. "Estamos de acordo com a visão da China, de que um sistema mais flexível seria bom", declarou Hofman depois da apresentação do relatório do Fórum de Boao (cidade na ilha tropical de Hainan) sobre A integração econômica da Ásia. Com a flutuação, disse ele, Pequim "teria mais margem de manobra para ajustar sua política monetária nacional de forma independente", sem ter de se vincular às oscilações do dólar americano, segundo a agência Efe. O especialista assinalou, no entanto, que a China tem as condições econômicas suficientes para manter a taxa de câmbio do iuan estável durante "bastante tempo", se desejar. "É difícil saber se a flexibilização é urgente." Os Estados Unidos e, em menor medida, a União Européia, pressionam a China para que revalorize sua moeda, já que consideram que a taxa de câmbio fixo barateia suas exportações.