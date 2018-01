Europa quer negociar tarifa antidumping com EUA na OMC A Comissão da União Européia criticou as regras antidumping dos EUA, afirmando que os métodos para cálculo das tarifas aos exportadores europeus fere as normas internacionais de comércio. "Infelizmente, os EUA recusam-se a realizar mudanças nesta questão e não teremos outra escolha a não ser levar o problema à Organização Mundial do Comércio", disse comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, em uma nota distribuída esta manhã. A União Européia está chamando os EUA para negociação no âmbito da OMC. Se tais negociações não trouxerem resultado, a UE poderá abrir uma reclamação e forçar os EUA a mudar suas regras antidumping. Entre as exportações européias mais atingidas por tais regras estão as de produtos relacionados ao aço. Há cerca de um ano, os EUA impuseram tarifas de até 30% para alguns produtos de aço.