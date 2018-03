Europa quer que AL mantenha discussões sobre comércio A União Européia tentará levar os países latino-americanos para uma maior reforma política e maior integração econômica em reunião de dois dias que terá início amanhã. A reunião de ministros do Comércio e de Relações Exteriores a ser realizado próximo a Atenas abrangerá os 15 países-membros da UE e 19 países das Américas do Sul, Central e Caribe. Os ministros também discutirão a guerra no Iraque e os representantes da UE levantarão questões sobre reconstrução pós-guerra no Iraque com o Chile e México, que atualmente participam do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pascal Lamy, comissário do Comércio da UE, deverá pedir aos países latino-americanos que mantenham a agenda das discussões, em especial setores importantes, tais como agricultura e serviços. Atualmente, a UE está negociando acordos de livre comércio com o Mercosul e já assinou acordos de cooperação política e de livre comércio com o México e Chile. Os países latino-americanos estão pressionando os europeus a iniciarem negociações de livre comércio com mais países, porém a UE mostra-se cautelosa, devido a conflitos, instabilidade e corrupção na região. Autoridades da UE apontam que 40% dos latino-amerianos vivem abaixo do nível de pobreza e a diferença entre a classe rica e a pobre deverá aumentar. Lamy deverá descrever a posição da UE nas negociações globais de comércio, que enfrentarão uma crucial reunião ministerial em Cancún, no México, em setembro. Em reunião entre a UE e América Latina em Madri no ano passado, os líderes concordaram sobre "uma agenda renovada" que poderá resultar em uma zona de livre comércio entre a UE, América Central e comunidade Andina após 2004. Veja o especial: