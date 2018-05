Europa questiona na OMC barreiras dos Brics no setor automotivo Diante de um mercado em contração, a Europa lançou uma série de queixas contra barreiras dos países do Bric no setor automotivo. Ontem, Bruxelas abriu a primeira disputa comercial contra a Rússia desde que o Kremlin aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC), no ano passado. Amanhã, a UE vai questionar o Brasil. Em ambos os casos, o motivo é o mesmo: as barreiras para as exportações de veículos da Europa.