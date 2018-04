Europa recebe missão comercial chinesa Uma delegação de 200 empresários chineses voou hoje para a Europa com planos de gastar até US$ 15 bilhões em compras que Pequim diz significar a promoção do comércio em meio à turbulência global. A missão irá para a Alemanha, Suíça, Espanha e Grã-Bretanha, países visitados pelo premiê Wen Jiabao em janeiro. A China sempre tenta coordenar missões comerciais com visitas oficiais do alto escalão. A delegação estará em busca de equipamentos de telecomunicações, trens e produtos farmacêuticos, entre outros bens. Segundo o porta-voz do Ministério do Comércio, Yao Jian, a delegação irá comprar tecnologia necessária para a "modernização econômica da China". As 25 nações da União Europeia constituem o maior parceiro comercial da China. O comércio entre as duas regiões cresceu 19,5% em 2008 para US$ 425,6 bilhões. As informações são da Associated Press.