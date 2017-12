Europa relaxa restrições à importação de frango do Brasil Ao mesmo tempo que estabelecia uma série de proibições para importações de pássaros da Ásia ? de cacatuas e papagaios a falcões ? a União Européia anunciou, hoje, o relaxamento das restrições à importação de frangos do Brasil, introduzidas em 2002, depois que traços de um antibiótico proibido foram encontrados em algumas aves. Os testes para o antibiótico nitrofuran passarão a ser aplicados em 20% da quantidade de frangos brasileiros importados, ao invés do total de todas importações, como acontece atualmente. O relaxamento foi concedido por causa do desenvolvimento dos métodos brasileiros de monitoramento. Segundo a UE, nenhum traço de nitrofuran foi encontrado desde agosto. O produto é usado pelos granjeiros para fazer com que as aves cresçam mais rapidamente. Mas cientistas dizem que ele pode deixar resíduos cancerosos na carne. O nitrofuran foi proibido na UE em 1994.