Europa suspende importação de frango dos EUA A União Européia, o México e a Coréia do Sul proibiram nesta terça-feira as importações de frango e ovos dos Estados Unidos por causa do surgimento da gripe das aves no Estado do Texas. Com isso, fora o bloco da União Européia, outros 12 países já vetaram a compra de frango proveniente do território americano, entre eles o Brasil, enquanto 15 outras nações suspenderam a importação de aves provenientes dos Estados atingidos. Esse é o segundo grande golpe nas exportações de carnes dos EUA, depois do surgimento da doença da vaca louca em solo americano, no ano passado. O Brasil deve ser um dos principais beneficiados pela queda das exportações de carne bovina dos EUA e, agora, pela redução de vendas de frango. A gripe das aves foi diagnosticada em uma criação no Texas na segunda-feira. Segundo especialistas, trata-se de uma variante "fatal e extremamente contagiosa" da gripe. Na última vez que uma variedade muito patogênica atingiu os animais americanos, em 1984, mais de 17 milhões de aves foram abatidas, provocando perdas de quase US$ 65 milhões. Na Ásia, a epidemia causou pelo menos 22 mortes entre humanos e levou ao sacrifício de dezenas de milhares de aves. O vírus do Texas, no entanto, foi considerado de baixa ameaça aos humanos e diferente do microorganismo da Ásia. Formas menos severas da gripe já haviam sido detectadas em aves dos Estados da Pensilvânia, Delaware e Nova Jersey neste mês. A Comissão Européia vetou a importação de produtos avícolas dos EUA por um mês. "Queremos ter certeza de que os produtos não trazem riscos", disse David Byrne, comissário de Saúde e Proteção ao Consumidor da União Européia. Mercado Os EUA são um grande exportador de aves para a UE. Cerca de 25% dos ovos importados pela Europa vêm dos EUA - 13 mil toneladas, o equivalente a US$ 25 milhões. O continente também importa anualmente 450 mil aves de um dia (pintinhos). Mas a UE não importa carne de frango americana, porque as carcaças são desinfetadas com cloro. Especialistas europeus vão reavaliar a medida em uma reunião nos dias 2 e 3 de março. No dia 23 de março, os ministros da Agricultura da União Européia vão decidir se mantêm a proibição da importação por mais tempo. Já o México é o quarto maior comprador de frangos americanos e importa US$ 93 milhões do país vizinho. O governo mexicano já havia suspendido a importação de frango de alguns Estados americanos, mas decidiu vetar todas as compras hoje. O governo americano quer limitar os prejuízos às exportações, e está tentando convencer países como México e Canadá a retomar compras de carne bovina. As exportações de frango dos EUA devem atingir 2,4 milhões de toneladas neste ano.