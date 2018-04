Européias querem ? 40 bilhões A crise que afeta as três grandes do setor automobilístico dos EUA também está levando executivos das maiores montadoras da União Européia a baterem à porta dos governos com o pires na mão. Enquanto a Opel negocia com o governo da Alemanha um plano de ? 1 bilhão em garantias, a Associação Européia dos Construtores Automotivos pede à Comissão Européia um pacote de socorro de ? 40 bilhões para seus 15 membros. Bruxelas deve anunciar um plano no próximo dia 26. Até outubro, o volume de registros de carros novos caiu 5,4% em relação ao mesmo período de 2007. Na Espanha, com queda de 23,8% no ano e, na Irlanda, onde o tombo é de 18,2%, a situação é mais grave, mas toda a Europa Ocidental está afetada. A profundidade da recessão ainda é incerta, mas as causas da queda de lucratividade são conhecidas: desaceleração do crédito, a conseqüente estagnação do mercado interno e a redução do ritmo de vendas em países emergentes.