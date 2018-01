Europeus ainda não apresentaram oferta melhorada ao Mercosul O chefe da missão brasileira na Comunidade Européia, José Alfredo Graça Lima, disse hoje que a Comissão Européia, órgão executivo da União Européia, ainda não apresentou a oferta melhorada para um acordo de livre entre os dois blocos. "Enquanto não tivermos uma oferta completa da Europa será impossível avaliar o seu valor e iniciar uma negociação sobre as propostas", disse ele logo depois da primeira reunião do Comitê Birregional de Negociações (CBN), em Bruxelas. De acordo com o embaixador, o Mercosul já apresentou a oferta melhorada aos europeus e ela pode até ser ampliada, mas, para isso, os quatro países do Cone Sul terão de conhecer a proposta européia. Segundo ele, os europeus estão apresentando as propostas em "conta-gotas". Graça Lima reafirmou que um acordo entre os dois blocos poderá ser concluído até outubro, mas o cronograma corre risco. A expectativa inicial do Mercosul era para que o rascunho do acordo de livre comércio entre os dos blocos fosse anunciado ao final deste mês na cúpula de Guadalajara, no México. A Comissão Européia reafirmou que um acordo continua sendo prioridade. A reunião da Comissão Birregional de Negociações será encerrada na sexta-feira.