Europeus avaliam com cautela crescimento de Serra A recuperação do candidato da coligação PSDB-PMDB, José Serra, na campanha presidencial está sendo recebida com cautela entre alguns analistas europeus. Eles alertam que ainda é necessário acompanhar o desempenho do candidato tucano, o preferido dos mercados, nas próximas pesquisas e lembram que chegar ao segundo turno não significa necessariamente vencer a eleição. "O crescimento de Serra é uma boa notícia, mas é preciso cautela. Eu ainda tenho dúvidas sobre o fôlego dessa recuperação", disse à Agência Estado o chefe para fundos emergentes do Commerz Asset Management, Harald Eggerstedt. "Ainda temos mais cinco semanas de campanha, depois o segundo turno, e muita coisa pode ainda acontecer." Eggerstedt acredita que a melhora no sentimento dos investidores em relação ao Brasil nos últimos dias não deve ser vista apenas como resultado do crescimento de Serra. "Houve um fluxo de boas notícias que ajudou a acalmar os investidores, como a reunião com os banqueiros em Nova York, a melhora da balança comercial e alguns outros indicadores econômicos", afirmou. O analista salienta, no entanto, que a cautela dos investidores deverá continuar até que o novo presidente tome posse e fique clara qual será a política econômica a ser adotada no país. Segundo ele, o melhor termômetro para se verificar uma melhora da situação no País vai continuar sendo o câmbio. "Os C-Bonds vêm apresentando recuperação, é um fato positivo, mas eles são papéis muito líquidos, que dão espaço para manobras de curto prazo e não apontam necessariamente uma tendência de longo prazo", afirmou. "Já os eurobonds brasileiros, que são papéis de menor liquidez, de longo prazo, continuam com muitos poucos negócios e isso é um indicador de que a cautela é ainda muito grande."