Europeus inspecionam o gado brasileiro de exportação Cinco veterinários da União Européia iniciaram hoje no Mato Grosso do Sul o trabalho de inspeção dos rebanhos de gado de corte destinados à exportação para os países europeus. A missão está verificando as medidas sanitárias de combate à febre aftosa na fronteira com o Paraguai. Os europeus se reuniram hoje com técnicos brasileiros em Campo Grande, visitaram dois frigoríficos, um na capital e outro em Anastácio. Nesta sexta-feira, parte da equipe estará em Bela Vista, na divisa com o Paraguai, para verificar o controle do trânsito de animais entre o Estado e Paraguai. A outra parte segue para Nova Andradina, onde está o frigorífico que mais exporta carne brasileira para a Europa. No sábado, último dia de trabalho, os veterinários europeus vão inspecionar as barreiras sanitárias em Guia Lopes da Laguna e em Campo Grande visitarão lojas de produtos veterinários e defensivos agrícolas. É a segunda missão européia que chega este ano no Mato Grosso do Sul. Em fevereiro, os europeus visitaram fazendas na região de Sete Quedas, divisa com o Paraguai, e algumas no país vizinho onde foram notificados focos de aftosa. Os técnicos da União Européia também já visitaram a Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás.