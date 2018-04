Europeus mantêm investimentos no Brasil Grupos empresariais europeus com volumosos negócios no Brasil acompanham a crise financeira com preocupação, mas afirmam que os seus investimentos no País são de longo prazo e não deverão ser afetados. A possibilidade de um candidato de oposição vencer as eleições está gerando apreensão, mas os empresários europeus, de maneira geral, acreditam que o próximo presidente dificilmente terá condições de adotar mudanças que alterem radicalmente a atual política macroeconômica. "Acho que os mercados financeiros estão tendo uma reação exagerada, no setor empresarial há nervosismo, mas num nível menor", disse à Agência Estado o diretor para assuntos econômicos internacionais do grupo alemão Basf, Klaus Steinert. Segundo ele, muitas empresas alemãs estão no Brasil há várias décadas e já presenciaram crises mais sérias, sem que isso afetasse os seus planos no país. "A própria Basf já está no país há 90 anos, já atravessamos fases de extrema volatilidade como, por exemplo, no governo Collor, mas a nossa presença é sólida e assim vai continuar", afirmou. Turbulência Steinert salientou que os planos de investimentos das empresas não deverão ser afetados, a menos que o período de volatilidade se estenda indefinidamente. "Mas acreditamos que essa fase de forte turbulência é temporária, sem impacto nos planos de longo prazo." Segundo ele, ainda é cedo para se ter uma noção sobre os rumos da sucessão presidencial. "Mas, seja quem for o vencedor, ele terá uma ação limitada pelo Congresso e não terá condições de alterar profundamente a atual política econômica." Para o presidente da Câmara Brasileira de Comércio na Grã-Bretanha e ex-embaixador do Reino Unido no Brasil, Sir Peter Heap, o impacto da crise depende do perfil da empresas britânicas com investimentos no País. "Para as empresas petrolíferas britânicas, o impacto é muito pequeno, pois elas têm enormes investimentos no Brasil e uma visão de longo prazo, pelo menos trinta e quarenta anos", disse. "As grandes empresas de outros setores, como farmacêutico, que também estão no Brasil há décadas também têm estratégias de longo prazo." Reformas Segundo ele, um eventual impacto negativo poderá ocorrer em companhias de médio e pequeno porte, principalmente ligadas ao setor financeiro. "Mas se essa volatilidade for temporária, como é a expectativa geral, não deverá ocorrer problemas." Heap disse que os empresários britânicos estão preocupados com a sucessão presidencial, "embora não de uma forma exagerada". Segundo ele, há uma percepção de que o presidente Fernando Henrique Cardoso não foi capaz de realizar todas as reformas necessárias para o país. "As reformas precisam continuar a ser implementadas. E o próximo presidente precisa estar consciente do impacto de seus atos no exterior." Segundo ele, a diminuição do fluxos de investimentos diretos para o Brasil neste ano não está sendo causada apenas pelas incertezas com as sucessão presidencial. "O cenário internacional é desfavorável, com empresas americanas, européias e japonesas cortando custos e enfrentado dificuldades", disse. "Além disso, as oportunidades de negócio no Brasil, que foram muitas durante o processo de privatização, diminuíram nos últimos dois anos."