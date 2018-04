Europeus ofertaram US$ 30 mi para exportações, diz BB O presidente do Banco do Brasil, Eduardo Guimarães, disse que o banco recebeu nesta terça-feira uma oferta de US$ 30 milhões em recursos novos destinados a linhas comerciais de bancos espanhóis e italianos. Ele disse que foi a primeira oferta de dinheiro novo "em muito tempo", pois até então o que havia era renegociação ou recomposição de linhas perdidas. Guimarães afirmou que esse volume é maior do que o banco conseguiu adquirir no leilão de hoje do Banco Central. Guimarães disse acreditar que a oferta já é um reflexo do resultado da reunião ocorrida ontem em Nova York do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central, Arminio Fraga, com banqueiros internacionais. Ele afirmou que, de maio a agosto, as linhas interbancárias do banco, em torno de US$ 2 bilhões, foram reduzidas em 20%.