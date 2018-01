Europeus surpresos com posição do Mercosul O principal negociador europeu Karl Falkemberger afirmou ter ficado surpreso com a decisão do Mercosul de suspender a negociação. "Eu pessoalmente não entendi, principalmente porque estamos dispostos a negociar nossa posição", afirmou Falkemberger. O Mercosul decidiu na manhã de hoje suspender os debates por ter considerado inaceitável a proposta da União Européia de cotas para produtos agrícolas do bloco sul-americano. A próxima reunião deverá acontecer na próxima semana em Genebra, provavelmente entre o ministro de Relações Exteriores Celso Amorim, e o comissário da União Européia, Pascal Lamy.