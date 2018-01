Europeus têm cautela com o aumento dos juros O aumento de três pontos percentuais na taxas de juros anunciado ontem pelo Copom foi recebido com grande cautela entre analistas europeus. Segundo eles, a elevação da Selic para 25% era um remédio necessário para conter a alta inflacionária, mas terá reflexos negativos no crescimento econômico e poderá renovar as preocupações com a sustentabilidade da dívida pública já no início de 2003. O chefe de pesquisa para mercados emergentes do banco ING Barings, Philip Poole, disse que o aperto monetário pode ser visto de duas maneiras. "Por um lado, é muito positivo, pois contém as expectativas inflacionárias", disse Poole à Agência Estado. "Por outro lado, pode gerar maior preocupação, pois essa alta pode não ser a última necessária para realmente conter a escalada dos preços." O economista observou que desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva o Copom elevou em quatro pontos percentuais a taxa Selic. "E mesmo com o recuo do dólar nos últimos dias, o real continua ainda fraco e no atual patamar permanece como um fator de pressão inflacionária". Poole afirmou que a "lua-de-mel" do futuro governo petista com os mercados está vivendo os seus últimos dias e já no início de 2003 as preocupações dos investidores deverão reemergir, se concentrando principalmente na dívida pública. "É correto afirmar que o aumento da inflação terá um impacto positivo na carga da dívida, mas acho que isso está sendo exagerado", disse. "O fato é que com a atual taxa de câmbio e nível de juros, que freia o crescimento, o gerenciamento da dívida ainda é um assunto em questão e deverá emergir já no início do próximo ano." Mesmo assim, o analista acredita que os ativos brasileiros poderão continuar registrando ganhos nos próximos dias. "Há sem dúvida nesse momento um sentimento positivo, principalmente no mercado doméstico, e não me surpreenderei se os C-Bonds por exemplo atingirem um valor de face de 70%", disse Poole. "Mas se chegar nesse nível, haverá realização de lucros, pois os investidor estrangeiro iniciará 2003 com a cautela renovada diante dos primeiros passos concretos do novo governo. Segundo o estrategista chefe para América Latina de um banco alemão, o aumento da Selic foi "mal necessário" para conter a inflação, mas também lança dúvidas sobre as perspectivas de crescimento econômico e da sustentabilidade da dívida. "O novo governo assume diante de um dilema, diante uma situação muito difícil: ser duro contra a inflação e sacrificar o crescimento ou ser mais flexível com a inflação e correr o perigo de perder o controle da escalada dos preços", disse ele. Na avaliação do analista, as declarações nos útimos dias do futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e do futuro ministro da Fazenda, Antônio Pallocci, estão sendo suficientes para acalmar as ansiedades do mercado. "Mas a partir de janeiro, o contexto muda, não estaremos mais no plano de intenções, mas sim de atos concretos", disse ele. "Com a situação da economia brasileira é muito complexa, o novo governo terá de mostrar rapidamente como pretende atuar e os mercados irão reagir rapidamente a isso, bem ou mal."