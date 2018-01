Eurozona mantém taxa anual de juros em 2,25% O conselho de Governo do Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje manter as taxas de juros a curto prazo para a eurozona em 2,25% ao ano, tal como tinham previsto os mercados financeiros. A instituição européia manteve também a facilidade marginal de crédito, pela qual empresta dinheiro às entidades, em 3,25% ao ano. Ao mesmo passo, manteve a facilidade de depósito, pela qual remunera o dinheiro, em 1,25% ao ano. Embora os especialistas não tenham se atrevido a descartar uma alta dos juros em fevereiro, a maioria considerou que o BCE preferiria esperar para ter novos dados sobre a consolidação econômica da zona do euro para aplicar um aumento das taxas, provavelmente em março. Para sua próxima reunião, em 2 de março, o conselho de Governo do BCE disporá dos dados de crescimento do quarto trimestre de 2005 da União Econômica e Monetária (UEM) e também revelará suas projeções macroeconômicas internas para a área. Previsões Em suas últimas previsões trimestrais, publicadas em dezembro, o BCE previu um crescimento para a zona do euro em 2006 de entre 1,4% e 2,4%, enquanto a inflação ficará entre 1,6% e 2,6%. O banco estabelece ainda que a taxa de inflação da eurozona deve estar "próxima, mas sempre abaixo" dos 2% para salvaguardar a estabilidade de preços. Em dezembro, a inflação anualizada nos 12 países que compartilham o euro chegou a 2,2%, e deve ser dois décimos mais alta em janeiro, segundo as previsões dos especialistas. A zona do euro é formada por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. A União Européia inclui, além destes, Dinamarca, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Estônia, Lituânia, Letônia, Malta e Chipre.