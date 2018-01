Even, Lopes e Gafisa formam trio campeão

Even e Gafisa foram as grandes vencedoras da 22ª edição do prêmio Top Imobiliário, respectivamente nos segmentos de incorporação e construção. A Lopes, além de liderar o ranking das vendedoras, conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio Performance.

Centenas de empresas, em cada segmento, disputaram o título de campeã, produzindo e negociando o lançamento de 51 mil imóveis no ano passado. Foram 31,7 mil unidades na capital e 19,2 mil na Grande São Paulo. O valor geral de vendas (VGV) chegou a R$ 28,8 bilhões, segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio(Embraesp). É com base nas suas informações que são elaborados os rankings dos maiores do mercado.

O prêmio "ratifica a posição de liderança" da Even no mercado de São Paulo, diz o vice-presidente de Operações, João Azevedo. "A participação, novamente, nas três categorias torna a seleção mais especial."Além de ser a campeã das incorporadoras, a Even foi vice no segmento das construtoras e ficou em oitavo lugar entre as vendedoras, de acordo com os rankings da Embraesp.Azevedo destaca como um dos pontos positivos de 2014 a entrega de R$ 2,3 bilhões em VGV divididos em 36 empreendimentos. Segundo ele, com a velocidade dos repasse, foi possível atingir R$ 2,5 bilhões de recebimento de clientes. "Tanto o volume entregue quanto o recebido foram os maiores na história da companhia", diz.

A Even Vendas, segundo Azevedo, é o principal canal de comercialização dos produtos da marca. "Em 2014, respondeu por 65% das vendas da companhia", afirma.

A Gafisa foi a líder das construtoras, ficando em segundo lugar entre as incorporadoras e em sétimo na disputa das vendedoras. "É uma grande honra receber mais um Top Imobiliário", afirma o diretor de Negócios, Octávio Flores. "Nesta edição, temos um motivo a mais para comemorar, pois estamos presente nas três categorias." O executivo garante que a empresa permanece em busca de terrenos que agreguem diferenciais aos seus produtos e que estejam em locais de interesse do consumidor.

A diretora de atendimento da Lopes, Mirella Parpinelle, elogia o Top Imobiliário, dizendo que o prêmio tem uma forma clara, justa e transparente de apuração. Segundo ela, 2014 foi um ano com desafios. Isso levou a mudanças na estratégia da Lopes, que passou a focar o trabalho na venda dos estoques (leia abaixo), principalmente os imóveis prontos e prestes a ser entregues pelas construtoras.

No Brasil, o estoque total da Even fechou 2014 na faixa de R$ 3 bilhões em valor geral de vendas. São Paulo responde por 70% (R$ 2,1 bilhões) desse total. No caso específico dos imóveis prontos - também em dezembro de 2014 -, a empresa virou o ano com R$ 93 milhões de VGV em São Paulo, cerca de um terço do total no País, que acumulou R$ 293 milhões.

De acordo com dados do seu balanço, a Gafisa fechou o primeiro trimestre do ano com um estoque de R$ 2,1 bilhões, valor que sobe para R$ 2,9 bilhões ao somar os imóveis da Tenda, que também faz parte do grupo.

Integração. Azevedo, da Even, cita como caso de sucesso o lançamento do Martese em novembro passado. O empreendimento é integrado a um supermercado. "Envolveu negociação especial na compra do terreno do grupo Pão de Açúcar, que tinha interesse em manter loja no local", conta, referindo-se à área na Vila Leopoldina. O desenvolvimento do produto buscou reforçar a comodidade de ter mercado na porta, mantendo a privacidade do condomínio, com acessos independentes.

"As características da região e do projeto, somadas ao esforço de vendas, resultaram na comercialização de quase 50% das unidades até o momento", afirma, considerando um dado positivo por conta do "cenário econômico pouco favorável". A entrega está prevista para 2018."Do ponto de vista de construção, o desafio foi a integração de duas obras de grande porte", avalia Azevedo, mencionando o residencial e o supermercado.

Como exemplo da atuação integrada das áreas de incorporação, construção e vendas da Gafisa, o diretor Flores cita o edifício Easy Cidade Universitária, lançado em 2014 na zona oeste de São Paulo. "No projeto, implementamos um sistema construtivo com tecnologias inovadoras", diz. "O trabalho resultou em redução nos custos e prazos da obra, atingindo alto valor de vendas sobre oferta", acrescenta, referindo-se à velocidade de vendas, mas não revela os números.