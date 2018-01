Evento discute educação para o consumo A Fundação Procon-SP realiza hoje a "Mostra de Educação para o Consumo no Currículo". O objetivo é promover a troca de experiências entre professores a respeito do trabalho de educação para o consumo. O programa vem sendo implantado desde 1997 pelo órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em conjunto com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação. Trata-se de uma amostra de como está sendo desenvolvido essa parceria junto aos professores de escolas municipais, estaduais e particulares em São Paulo. Para incentivar o trabalho, serão distribuídos dois guias de educação para o consumo aos professores cujas escolas participam do projeto, além de palestras de sensibilização. Desde o lançamento das publicações já foram distribuídos mais de sete mil livros. Em Belém do Pará, a Fundação Procon-SP, com o apoio do Ministério Público daquele Estado, ministrou o curso para professores de oito distritos, resultando na edição dos livros do Procon- SP, com tiragem de 10 mil exemplares. Escolas profissionalizantes, tais como o SENAC-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e escolas técnicas do Estado de São Paulo, também participaram do trabalho, por meio do curso de formação de professores multiplicadores.