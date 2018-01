Evento discute o mercado imobiliário

Grandes nomes do mercado imobiliário brasileiro e internacional vão discutir os principais desafios e tendências do setor no Summit Imobiliário Brasil 2016. A segunda edição do evento, promovido pelo ‘Estado’ em parceria com o Sindicato da Habitação (Secovi), será realizada no dia 12 de abril, no hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

O evento contará com palestrantes como Kenneth Caplan, chefe global de investimentos do grupo Blackstone; Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e sócio da Gávea Investimentos; e Andrew Morrison, do movimento Tiny House.

Serão debatidos temas relevantes para o mercado, com foco no futuro da atividade imobiliária no País – não apenas sob a perspectiva econômica, mas levando em consideração as tendências urbanísticas locais e internacionais e as políticas públicas de ocupação do solo.

Painéis. O primeiro painel, “Investimento Imobiliário Internacional”, debaterá como a desvalorização do real, a eventual retomada econômica da Europa e dos Estados Unidos e o olhar atento dos países asiáticos têm tornado o mercado imobiliário brasileiro atraente para os investidores estrangeiros em busca de boas oportunidades.

O segundo painel, “Soluções urbanas”, apontará tendências de urbanismo e design compatíveis com os desafios das grandes metrópoles, cada vez mais sobrecarregadas. Segundo prognósticos, até 2020, 90% da população brasileira viverá em áreas urbanas, levando à necessidade de equacionar infraestrutura, mobilidade, qualidade de vida e sustentabilidade.

No período da tarde, o Summit oferecerá painéis setoriais, cuja escolha fica a cargo do participante. Os temas abordados serão “Municípios e Planos Diretores”, “Onde está o mercado”, com nichos onde a crise não chegou, “Funding” e “Reinventando o mercado”, com foco no setor de luxo.

Por fim, o último painel, “Tendências”, tratará sobre como a valorização de espaços menores, a terceirização de serviços, o desapego material e o envelhecimento da população brasileira vão impactar o setor imobiliário, a indústria e a sociedade.

A programação completa estará disponível em breve no site oficial do evento.