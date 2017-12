Evento em SP discutirá investimento no setor elétrico A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) e a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec-SP) realizarão, no próximo dia 21, o "Painel Setorial de Energia Elétrica com foco no Segmento de Distribuição". O evento deverá contar com a participação da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, e do secretário do Tesouro, Joaquim Levy, além do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, informou a Abradee. O tema central das discussões que serão realizadas durante o evento será a viabilidade de financiamento dos investimentos no setor elétrico, de acordo com informações da Abradee. Para a entidade, a "financiabilidade" dos projetos está relacionada a uma avaliação do mercado sobre se as empresas de distribuição terão capacidade financeira para garantir contratos de compra de energia de longo prazo. A Abradee considera também que o mercado de capitais terá papel fundamental para uma retomada de investimentos neste segmento. O evento será no Hotel Maksoud Plaza, na Alameda Campinas, 150, em São Paulo (SP). As inscrições podem ser feitas pelo fone (11) 3107-1571.