Evento receberá projetos em Internet Empreendedores virtuais poderão participar gratuitamente, no terceiro dia da Fenasoft, do 1.º Encontro Conector Capital-Idéias do Brasil. O evento realizado pela Baquía.com receberá projetos em Internet, os quais aperfeiçoará e apresentará para investidores como Bank of America Investment Banking e outros, que constam na lista de contatos da empresa e tenham interesse em patrocinar as idéias. A Baquía.com é líder européia nesse trabalho e chega ao Brasil neste mês para oferecer o serviço inédito no País. Na Europa, o último encontro promovido pela Baquía.com consolidou o site de business to business MachinePoint.com, que recebeu investimento de US$ 15 milhões. Todos os projetos selecionados pela empresa circulam no âmbito dos investidores internacionais. Local: Fenasoft - Auditório Elis Regina. Entrada franca. Data: 26 de julho. Horário: 17h30