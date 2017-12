Evento sobre investimentos deve reunir 10 mil pessoas em SP Os organizadores da Expo Money acreditam que 10 mil pessoas visitarão o evento, que acontece de hoje até sábado em São Paulo. A Expo Money é um evento sobre investimentos e aplicações financeiras voltado para pessoas físicas, que conta com a presença de 80 expositores entre empresas de capital aberto, corretoras, bancos e administradores de recursos. "Queremos que as pessoas entendam e conheçam mais o mercado", afirmou o sócio da Trade Network, Raymundo Magliano Neto, um dos organizadores do evento, filho do presidente da Bovespa. Ele destacou o aumento das pessoas físicas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Há um ano, as pessoas físicas representavam 18% do volume médio diário de R$ 400 milhões da Bovespa. Hoje esses investidores respondem por 27% do movimento atual do mercado de ações, que é de R$ 1 bilhão por dia. "Isso significa que os recursos aplicados pelas pessoas físicas passaram de R$ 80 milhões para R$ 300 milhões por dia", disse Magliano. Ele afirmou que o aumento do conhecimento desses investidores sobre o mercado é importante inclusive nos momentos de crise, para que não ocorra uma fuga de recursos com a possibilidade de prejuízo para os aplicadores. Um dos destaques da exposição hoje foi uma palestra sobre os fundos multimercados, que atraiu 150 pessoas. Magliano contou ainda que a intenção é levar o evento, no ano que vem, também para Porto Alegre, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Belo Horizonte.