Everardo critica setores empresariais que pedem corte de imposto O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, aproveitou a divulgação da segunda melhor arrecadação de tributos da história para criticar empresários, políticos e intelectuais, e sair em defesa de uma reforma fiscal mais ampla no País. Segundo ele, a forte presença dos estados e municípios como agentes arrecadadores de impostos no Brasil é um dos motivos para a alta carga tributária existente. Esse "avanço" dos estados e municípios na arrecadação de tributos é apontado pelo secretário como um dos "equívocos" gerados a partir da Constituição de 1988. "Esse é um dos elementos que precisam ser revistos urgentemente, por se tratar de um problema estrutural", disse. Na avaliação de Everardo, a falta de uma reforma fiscal mais ampla é um "entrave para qualquer projeto duradouro de sustentação fiscal para o País". Para ele, é necessário se pensar essa reforma não apenas pelos aspectos tributários, mas também dentro de um contexto de reflexão e mudança na definição de gastos públicos e de partilha de impostos arrecadados. "O Brasil tem conceitos muito pouco firmes sobre essa matéria", alegou. Segundo Everardo, a dificuldade em se desenvolver essa reforma mais ampla se deve a dois aspectos que só foram corrigidos nos últimos anos. Em primeiro lugar, o País não tinha uma moeda forte mas sim uma "ficção monetária", como ele classificou as diversas moedas que existiram antes do real. Depois disso, havia a falta de informações precisas sobre os diversos aspectos fiscais brasileiros. Everardo se defende e alega que o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso não conseguiu efetivar essa mudança exatamente porque foi neste governo que os dois problemas de fundo foram resolvidos. Everardo aproveitou para deixar um desafio para o futuro presidente que, na sua opinião, terá condições de efetuar essa reforma. Além dos entraves citados, o secretário também lembrou que a mudança fiscal proposta não foi feita por "problemas políticos" e por uma "falta de preparo intelectual" para entender o assunto. Na avaliação de Everardo, praticamente nada foi produzido academicamente sobre o tema. "O que existe são apenas coisas livrescas", criticou. O setor empresarial também não foi poupado pelo secretário da Receita Federal. Para Everardo Maciel, no Brasil ainda existe uma tendência de buscar suprir "deficiências tecnológicas e incapacidade empresarial" com propostas de diminuição de impostos. A crítica vale para diversos setores, em especial ao das companhias aéreas, que estão tentando há alguns meses um pacote de ajuda do governo federal que incluiria, necessariamente, alguns benefícios tributários. Everardo também buscou deixar claro que a proposta de alteração na forma de cobrança do PIS/Cofins não irá proporcionar um resultado agradável para todos os setores empresariais. "Se passarmos a cobrar esses tributos pelo valor agregado a base de tributação diminuirá e para manter o mesmo nível de arrecadação as cadeias produtivas mais longas deverão ter uma redução de carga tributária enquanto que ocorrerá o inverso nas menores", disse. Apesar de ter aceito a mudança nas alíquotas do IPI de automóveis, o secretário defendeu a criação de uma alíquota única. "O imposto tem que ser cobrado pelo preço do veículo e não pela capacidade tecnológica", disse. "A idéia ótima era ter uma alíquota única mas para passar essa proposta é difícil porque envolve muitas turbulências concorrenciais", completou. Segundo Everardo, a alíquota única só será possível quando as montadoras tiverem alterado o mix de produção, que hoje é muito concentrado na fabricação de veículos de motor 1.0, o que inviabiliza a exportação do excedente produzido. Everardo também aproveitou a oportunidade para criticar o preço e a qualidade dos chamados carros populares. "Um carro 1.0 que custa quase R$ 35 mil não é popular em nenhum lugar do mundo. Carro popular é carro barato, não é carro ruim".