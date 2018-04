Everardo Maciel defende ação mais ampla contra pirataria Cerca de 680 toneladas de produtos falsificados, avaliadas em R$ 20 milhões, começaram hoje a ser destruídas em Santos. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, esteve presente ao ato e disse que não conhece qualquer operação desse nível no mundo todo. "Os dados estão sendo documentados para mandar ao Guiness", disse. Destacou a importância das apreensões e afirmou que as medidas tomadas pelas alfândegas brasileiras são insuficientes. "O combate a esses produtos piratas deve começar onde eles são produzidos, geralmente na Ásia, numa ação mais ampla". Everardo Maciel fez menção a um documento do governo norte-americano que critica o Brasil pela falta de combate à pirataria. "Pelo menos dez tonedas dessas mercadorias falsas, produzidas na Ásia, passaram pelo porto de Nova York". Com as apreensões feitas em navios que estavam no porto de Santos, o secretário deu o que considerou "uma resposta efetiva" ao comentário dos Estados Unidos. "Mostramos como se faz, não simplesmente ficamos nos queixando". "Isoladamente, o Brasil não conseguirá êxito, pois esses produtos não são fabricados aqui", disse Everardo Maciel, defendendo uma ação mais ampla dos países detentores de marca para o combate à pirataria onde ela é produzida. "As mercadorias apreendidas em Santos não foram fabricadas no Brasil, tinham como destino portos de países vizinhos e, depois, iriam entrar em nosso território pelas fronteiras secas", lembrou. E criticou: "Esses detentores de marca ficam numa situação extremamente cômoda: são muito simpáticos a quem produz e ficam reclamando de quem consome". Embora não tenha dados sobre o montante movimentado pela pirataria de produtos, o secretário citou o exemplo dos cigarros. "Entre 25 a 30% dos cigarros consumidos no Brasil são falsos ou vendidos ilegalmente, representando uma perda em impostos de R$ 1,2 bilhão por ano". Destruição A primeira parte do lote de 680 toneladas de produtos falsos começou a ser destruído hoje pela manhã em Santos. Tratores passavam por cima de estojos e outros objetos feitos de lata, enquanto dois moedores trituravam bonecas Sandy e outros brinquedos plásticos. Essa primeira fase, que compreende 300 toneladas de mercadorias, deverá durar cerca de um mês. As outras 380 toneladas necessitam de cuidados especiais e serão destruídas na próxima etapa. Entre os produtos do lote, estão 1,5 milhão de brinquedos, 1 milhão de maços de cigarros, 7 milhões de isqueiros, 5,5 milhões de tubos de cola instantânea, 98 mil lâmpadas compactas, 55 mil relógios, 20 mil jogos eletrônicos portáteis e 8 mil televisores de 5,5 polegadas. A inspetora da Alfândeda de Santos, Diva Kodama, explicou que os produtos que estão sendo destruídos oferecem risco à saúde e segurança pública, razão que impede a doação a entidades assistencias e públicas. Ela revelou que as apreensões foram possíveis com a operação Caça-piratas, que vem sendo adotada desde maio do ano passado. ´Estamos reprimindo com muito rigor essa prática ilegal", disse.