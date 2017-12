Evite gastar demais com tarifas de bancos Uma pesquisa feita pela Secretaria de Estudos Sócio-Econômicos do Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo (Sese), em abril, e enviada para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), mostra que uma cesta de produtos e serviços pode custar de R$ 148,03 a R$ 337,76 por ano. Essa cesta, elaborada antes da nova resolução do Banco Central, de junho, incluiu um cartão magnético ou 12 talões de cheques gratuitos, seis talões de cheques adicionais, dois cheques avulsos, uma sustação de cheque, uma ficha cadastral, 36 saques em caixas eletrônicos, oito extratos eletrônicos, três DOCs, 12 débitos em conta corrente, 12 informações por telefone e outros três talões de cheques enviados pelos Correios. Diferença de preços passa de 1.000 % A pesquisa levou em conta que esses itens seriam suficientes para cobrir todas as necessidades dos clientes por 12 meses. Durante o levantamento de preços, alguns bancos não cobravam nada para prestar alguns serviços. Em outros, a diferença de preços era de mais de 1.000%. Na manutenção e renovação do cheque especial, um dos itens mais caros, o Citibank cobrava R$ 108,90 por ano, e o Banco da Amazônia, cobrava R$ 8,00. Uma diferença de 1.261%. O Citibank cobrava pelo cartão magnético R$ 72,00, 24 vezes mais que a Caixa Econômica Federal. O Banco Mercantil de São Paulo era o único que cobrava pelo serviço de débito automático, o valor de R$ 0,99 por lançamento. A ficha cadastral custava R$ 54,40 no Real e era de graça no banco Safra. Ranking surpreende Confira nas tabelas a seguir, os cinco bancos que cobram as tarifas mais baratas e os que lideram o ranking dos preços mais altos. Tarifas anuais mais baratas Bandeirante R$ 148,03 Nossa Caixa Nosso Banco R$ 153,60 BankBoston R$ 164,06 Itaú R$ 171,75 Caixa Econômica Federal R$ 187,10 Tarifas anuais mais caras Meridional R$ 337,76 Safra R$ 300,03 Citibank R$ 286,05 BCN R$ 281,30 Sudameris R$ 266,80 Como reclamar dos abusos cometidos O Idec ensina a elaborar uma correspondência para os bancos para reclamar por cobranças de tarifas indevidas. Na carta o cliente deve deixar claro, entre outras coisas, que na data em que firmou contrato de depósito em conta corrente não autorizou o débito da tarifa em questão. A sugestão é de que se dê cinco dias para que o dinheiro cobrado seja devolvido, sob pena de que sejam tomadas medidas judiciais e administrativas.