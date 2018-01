Evite intermediários na renegociação de dívidas Existem no mercado empresas especializados em limpar o nome das listas de devedores dos serviços de proteção ao crédito e do Banco Central e emprestar dinheiro para saldar dívidas. Porém, especialistas recomendam renegociar as dívidas e limpar o nome pessoalmente com o credor, evitando intermediários. Segundo a assistente de direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Dinah Barreto, o consumidor não precisa contratar serviços de terceiros para saldar uma dívida ou limpar o nome da lista de devedores. "O consumidor deve evitar intermediários, pois além de poder resolver todos os problemas pessoalmente ele pode entrar em outra dívida", alerta Dinah Barreto. A assistente de direção do Procon-SP destaca que o consumidor que pretende contratar este serviço, por não ter tempo ou paciência de enfrentar filas e burocracia, deve tomar cuidados com as empresas que fazem anúncios em jornais, revistas e folhetos. "O consumidor deve ficar atento aos golpes. Existem empresas fantasmas, nas quais o suposto funcionário pega o dinheiro da entrada, pela prestação dos serviços, e some", avisa. O intermediário pode ser um golpista e sumir com o dinheiro destinado a limpar o nome ou saldar a dívida. Por esse motivo, o assessor econômico da Serasa - Centralização dos Serviços dos Bancos, Carlos Henrique de Almeida, aconselha evitar a presença de intermediários ao renegociar uma dívida. "Quem está com dívida e nome sujo não deve procurar intermediários, pois além de sair mais barato negociar pessoalmente com credor, o consumidor não corre risco de sofrer golpes", avisa o assessor econômico da Serasa. Auxílio gratuito A Serasa possui um serviço gratuito de informações e auxílio ao consumidor inadimplente com nome sujo na praça. Basta o consumidor comparecer com o Cadastro de Pessoa Física (CPF), que os agentes da instituição vão orientá-lo sobre os documentos que precisa reunir para saldar suas dívidas e limpar o nome. O telefone para mais informações sobre o serviço é: (0xx11) 232-0137. A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) também possui um serviço gratuito de auxílio ao consumidor que tem dívidas ou nome na lista de devedores. O consumidor pode comparecer pessoalmente na Ladeira General Carneiro, 43, região central de São Paulo, de segunda à sexta das 8h30min às 17hs. Veja nos links abaixo dicas de como contratar uma linha de crédito e renegociar suas dívidas.