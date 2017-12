Evite o desperdício de água Desperdiçar água é o mesmo que jogar dinheiro fora. Por isso, o consumidor deve controlar as torneiras e chuveiros da sua casa para não pagar uma conta elevada no final do mês. Além de economizar, estará ajudando a proteger o meio ambiente. E, em tempos de racionamento de água, o controle do desperdício se torna essencial. Pensando em ajudar o consumidor, o Procon-SP dá dicas sobre como economizar água. O primeiro passo é não deixar as torneiras abertas sem necessidade, por exemplo, enquanto a pessoa escova os dentes, faz a barba ou ensaboa os pratos. Diminuir o tempo de banho, consertar imediatamente as torneiras que apresentam goteiras, não utilizar esguichos para substituir a vassoura na limpeza da calçada e regular, quando necessário, a bóia da caixa d´água também são dicas para economizar. Veja nos links abaixo mais dicas sobre economia doméstica.