Evite prejuízos com o cartão de crédito O uso do cartão de crédito está ficando cada dia mais popular no Brasil, inclusive por conta do crescimento do comércio eletrônico. Mas, para não ter problemas no orçamento, o consumidor deve planejar seus gastos com cuidado, evitando as compras por impulso. Não quitar a fatura no vencimento implica pagar juros. E as taxas no cartão de crédito, por atraso ou por uso do crédito rotativo, são elevadas. Além disso, em caso de atraso, as administradoras cobram multas de 2%. Outra dica é avaliar qual o melhor cartão de crédito para as suas necessidades, pesquisando e comparando o preço da anuidade e a lista de serviços e benefícios oferecidos. Para quem viaja para o exterior, o cartão internacional é uma das formas mais seguras de pagamento. Confira nos links abaixo mais dicas sobre o melhor uso do cartão e os direitos do consumidor e informações sobre os serviços de crédito.