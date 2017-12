Evite problemas antes e depois de fechar negócio Uma das recomendações da técnica de serviços da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, Maria Cecília Rodrigues, recomenda a não aceitar promessa verbal e perguntar tudo sobre o curso. Ter em detalhes e por escrito o que está incluso no preço a ser pago. E nunca fechar negócio às pressas. "A resistência do vendedor em dar todas as explicações de que o consumidor necessita pode ser um sinal de mau negócio", afirma. Ela também dá outra orientação: leia com muita atenção o contrato antes de assiná-lo e veja se a oferta de curso é efetivamente um curso ou a venda de livros e apostilas. "Muitas vezes, você imagina estar assinando um contrato de prestação de serviços educacionais e, de fato, o que está assinando é um contrato de compra e venda de livros didáticos." Valores devem ser devolvidos proporcionalmente Pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), havendo vício na prestação do serviço, o consumidor poderá exigir, a sua livre escolha: a reexecução do serviço, o abatimento proporcional do preço ou a devolução do valor corrigido monetariamente, sem prejuízo de perdas e danos. Se não houver o cumprimento da oferta poderá ser pedido o cumprimento forçado da obrigação; outro produto ou serviço equivalente; rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e eventuais perdas e danos. Se a empresa não concordar em devolver os valores pagos pelo curso proporcionalmente, o consumidor deve procurar um órgão de defesa do consumidor para tentar uma intermediação. Uma vez frustrada a via administrativa, pode-se recorrer à Justiça. Nas ações cujos valores não ultrapassem 40 salários mínimos, o processo corre no Juizado Especial Cível. Até 20, a presença do advogado fica dispensada. E acima destes valores, a ação deve ser encaminhada à Justiça Comum. Veja nos links abaixo os critérios para se escolher um bom curso de idiomas, vantagens e desvantagens da aula particular, a opinião de um especialista sobre este tipo de curso e as orientações da Fundação Procon-SP sobre a importância da cláusula de rescisão nos contratos.