Evite transtornos com cheques Em caso de perda ou roubo do talão de cheques, o correntista deve entrar em contato com o serviço de informações Recheque, administrado pela Serasa. Durante o final de semana prolongado, o serviço funcionará normalmente, 24 horas por dia. É possível registrar, gratuitamente, a ocorrência a qualquer hora e de qualquer lugar do Brasil, pelo telefone (11) 232-0137. O registro na Serasa garante que os comerciantes não aceitem o seu cheque caso alguém tente utilizá-lo. Isso porque o Redecheque é um serviço consultado pelos estabelecimentos comerciais antes de aceitar pagamentos em cheque. Quando os bancos reabrirem, na terça-feira, dia 2, o correntista nesta situação deve procurar uma agência para fazer a sustação dos cheques. Para reduzir os riscos de perda ou roubo de cheques, os técnicos da Serasa sugerem que a pessoa carregue apenas algumas folhas de cheque necessárias ao pagamento das despesas do dia. Além disso, os cheques devem ser sempre nominais e cruzados, nunca ao portador.