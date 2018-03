Evo diz que não trocará Comunidade Andina pelo Mercosul Pouco antes de entrar na reunião de chefes de Estado para a Cúpula do Mercosul, o presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou nesta sexta-feira que é interesse de seu país entrar para o bloco econômico sul-americano, mas afirmou que o país não pretende renunciar à Comunidade Andina (CAN). Morales afirmou que qualquer composição de blocos que integrem economicamente os países da América do Sul, são uma forma de "união contra o império dos países desenvolvidos", representado por políticas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. "Os programas de reestruturação financeira do FMI em seu país só fizeram aumentar a pobreza boliviana." O presidente da Bolívia disse também que mineradoras que fazem investimentos no país vão ganhar "tratamento especial" na estatização do setor, que deve ocorrer a exemplo do que já houve no setor de petróleo e gás no país. Segundo ele, a Bolívia agora quer "sócios que não sejam patrões" e garantam benefícios à sociedade, em vez de apenas explorarem suas riquezas naturais. "Pensamos sem sectarismo, sem egoísmo e de uma forma que todos as nossas riquezas possam render benefícios para a população boliviana", comentou. Morales comentou ainda o combate à cocaína, argumentando que apenas 18% da coca produzida no país é destinada a essa finalidade e o governo local tem adotado medidas de prevenção e combate ao crime. "Mas é preciso lembrar que quem trouxe esta atividade para a Bolívia na década de 60 foram os Estados Unidos, durante a exploração do estanho. Àquela época era favorável aos Estados Unidos que os trabalhadores utilizassem a cocaína", criticou.