Ex-chairman do Fed Volcker culpa BC dos EUA por 'bolhas' O ex-chairman do Federal Reserve Paul Volcker acredita que o banco central norte-americano é o culpado por permitir a formação de "bolhas" nos mercados, e diz que o atual chairman Ben Bernanke está em uma posição complicada. "Eu acho que Bernanke está em uma situação muito difícil", disse Volcker à New York Times Magazine, em matéria que será publicada no domingo. O jornal disponibilizou o texto para a imprensa com antecedência. "Muitas bolhas têm acontecido por muito tempo... O Fed não está realmente no controle da situação", disse Volcker ao NYT, em crítica clara a Bernanke e a seu antecessor, Alan Greenspan. Volcker chefiou o Fed entre 1979 e 1987, quando foi substituído por Greenspan. A crise no mercado imobiliário após anos de exuberância dos preços das moradias disparou um aperto global no crédito e pode colocar a economia norte-americana em recessão. Críticos culpam o nível baixíssimo das taxas de juros nos anos finais da era Greenspan --quando o banco central dos Estados Unidos manteve a taxa básica em 1 por cento por muito tempo-- por alimentar a bolha imobiliária. Bernanke, que também foi diretor do conselho do Fed entre 2002 e 2005, herdou o problema em certo grau. Greenspan foi muito criticado por ter sido tão agressivo na redução dos juros quando o crescimento estava ameaçado e lento no aperto monetário quando a expansão acelerou e cresceu o risco de alta da inflação. Volcker, conhecido como "Tall Paul" por sua grande estatura, tem o crédito de ter contido a inflação dos anos 1970 com um agressivo aperto monetário, que lhe colocou na mira de críticos em alguns momentos à época. "Não é divertido elevar os juros", disse Volcker.