Ex-chefe da agência do petróleo elogia cautela da Petrobras O ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), David Zylbersztajn, considera "correta" a posição cautelosa adotada pela Petrobras para a divulgação da descoberta da reserva de petróleo na costa de Sergipe. "Pelo o que li sobre a nota da Petrobras, os números são tão grandiosos que a divulgação precisa ser feita com muita cautela. Realmente, essa descoberta merece um estudo mais detalhado", disse. Para ele, não houve precipitação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) em divulgar os dados preliminares da descoberta. Zylbersztajn diz que, pela legislação, o órgão regulador deve ser comunicado sobre cada descoberta. Essa comunicação vem acompanhada de um relatório técnico preliminar, que nem sempre, após o aprofundamento dos estudos, têm os dados confirmados. "Não quero condenar a ANP pela divulgação porque isso não é proibido. Mas, na minha opinião, como a Petrobras é uma companhia de capital aberto e também precisa comunicar fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), penso que a divulgação da descoberta deveria ser feita com as devidas cautelas", afirma. "Eu não me lembro de ter anunciado uma descoberta no período em que fui diretor da ANP". Ele diz que será necessário confirmar se as reservas do novo campo serão de 1,9 bilhão de barris, conforme anunciou a ANP, e quanto disso será da chamada "reserva provada" (que pode ser explorada). Segundo ele "o prazo de desenvolvimento da produção e da avaliação da viabilidade comercial e de construção de plataforma" pode chegar a até quatro anos.