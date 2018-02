Ex-chefe da Enron cancela depoimento O ex-executivo-chefe da Enron Corp. Kenneth Lay cancelou o depoimento que faria esta semana no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA. O presidente do comitê, deputado Michael Oxley (Partido Republicano-Ohio), e o principal representante da oposição, John LaFalce (Democrata-Nova York), disseram-se "extremamente desapontados" com o cancelamento. Lay, tido como o principal responsável pelas irregularidades atuariais e fiscais que levaram a Enron à falência, disse que não vai depor porque não teria oportunidade de se defender. As informações são da Dow Jones.