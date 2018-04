Ex-diretor da ANP põe em dúvida revitalização do setor elétrico O ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) David Zylbersztajn, que recentemente iniciou atividades como consultor nas áreas de energia e petroquímica, prevê dificuldades para a execução das 33 medidas de revitalização do setor elétrico. Segundo ele, a regulamentação do projeto do deputado federal José Carlos Aleluia "poderá jogar no lixo metade das medidas." Ele considera ainda que dificilmente será possível implantar as 33 medidas de revitalização do setor elétrico. "É uma questão de tempo e de método", disse. O consultor, um dos palestrantes do seminário "As novas mudanças no setor elétrico", realizado hoje em São Paulo, defendeu uma "recuperação do papel da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)" no processo de transição que vive o setor elétrico. Ele considera necessária também uma integração maior entre a agência reguladora do setor elétrico e Agência Nacional do Petróleo (ANP) para tratar dos obstáculos que impedem o desenvolvimento dos projetos de usinas termelétricas.