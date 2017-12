Ex-diretor do BC não espera queda dos juros já O ex-diretor do Banco Central e hoje diretor-executivo do Unibanco Asset Manegement, Demósthenes Madureira de Pinho Neto, não espera que o Copom reduza a taxa Selic na próxima reunião, em abril. A expectativa dele é de que seja retirado o viés de alta para que, na reunião de maio, venha um corte dos juros. Se a onda de otimismo atual se acentuar até a reunião deste mês, prevista para os dias 22 e 23, ele imagina possível uma redução mais rápida. Demósthenes estima que o Copom não corte mais de um ponto percentual da taxa.