Ex-diretor financeiro da Enron é condenado a 6 anos de prisão Andrew Fastow, o ex-diretor financeiro da Enron, foi condenado nesta terça-feira a seis anos de prisão por sua participação no colapso da companhia de energia que acabou com milhares de empregos e milhões de dólares em fundos de aposentadoria. A pena de Fastow podia chegar a no máximo 10 anos, mas seus advogados, David Gerger e John Keker, pediram uma sentença menor, citando o fato de que Fastow assumiu sua culpa e ajudou no processo do governo federal contra o fundador da Enron, Kenneth Lay, e o antigo executivo-chefe, Jeffrey Skilling. A Enron, que já foi uma das sete maiores companhias dos Estados Unidos, pediu concordara em dezembro de 2001, depois que anos de fraudes na contabilidade não puderam mais esconder o débito de bilhões. O colapso acabou com mais de US$60 bilhões em valor de mercado, juntamente com milhares de empregos e mais de US$2 bilhões em planos de pensão. Fastow foi indiciado inicialmente por 98 crimes, incluindo fraude, uso de informações privilegiadas e lavagem de dinheiro. Ele se declarou culpado de duas acusações de conspiração, admitindo a criação de vários esquemas para esconder o débito da Enron e inflar os lucros, enquanto ele mesmo enriquecia. Ele também entregou quase US$30 milhões em dinheiro e propriedades. No julgamento de Lay e Skilling, Fastow testemunhou que eles estavam cientes das estruturas financeiras fraudulentas. Os dois foram condenados em maio por conspiração e fraude. Os advogados de Lay vêm trabalhando para reverter sua condenação desde sua morte, em 5 de julho, de enfarte. A sentença de Skilling deve sair no próximo mês.