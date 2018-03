Ex-donos do Nacional processam o Banco Central e o Unibanco A família Magalhães Pinto, controladora do antigo banco Nacional, anunciou hoje, por meio dos advogados, que entrará nesta terça-feira com duas ações na Justiça Federal, uma contra o Banco Central e outra contra o BC e o Unibanco, exigindo, em ambas, pagamento de perdas e danos pelo processo de liquidação e venda do Nacional. "O Proer não foi feito para o Nacional, mas para o Unibanco, tamanha as vantagens e benesses que teve", diz o advogado Sérgio Bermudes, que representa na ação os irmãos Magalhães Pinto (Ana Lucia, Marcos, Eduardo e Fernando Catão). A cobrança em juízo contra o Banco Central é decorrente, segundo ele, da "administração ruinosa e irresponsável, dirigida para beneficiar o Unibanco". Já o Unibanco é apontado como beneficiado "à custa do Nacional", por desembolsar quantia incompatível com o valor dos bens que recebeu no processo de compra do Nacional. "O Nacional foi dividido em dois e o Unibanco recebeu a parte boa de mão beijada", diz o advogado. Ele argumenta que as ações pedirão pagamento de indenização para a massa bancária em liquidação e não para pessoas físicas. "Pode haver uma questão técnica no pedido e, se o juiz entender como inviável, o pagamento poderá ser feito à família, que terá obrigação de transferir os recursos para a massa liquidada", afirma Bermudes. Ele diz que os ex-controladores do Nacional pedem para si o pagamento de um valor correspondente à desvalorização das cotas que detêm. O valor atual do passivo do banco Nacional, que sofreu intervenção do Banco Central em novembro de 1995, é calculado em torno de R$ 15 bilhões.